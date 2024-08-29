Аникина (Сладкова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аникин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Аникин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аникина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Аникин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Михаил
Смерть
Неизвестно