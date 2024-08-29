Аникина (Сладкова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Сладкова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать: Сладкова (Шамина) Соломонида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Аникин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аникина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Аникин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Михаил

Смерть
Неизвестно

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