Улезьков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезьков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улезьков Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.

Сын: Улезьков Осип Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Марфа Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 224 об.
Смерть
Неизвестно
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