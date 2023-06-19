Гафиуллин Минигали Гафиуллович
Место рождения
Дата рождения17.08.1897
Дата смерти23.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1897
Отец: Гафиулла Ибатуллович
Мать: Фатима Мухамедьяровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна
Рождение ребёнка
13.09.1924
Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич
Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна
Рождение ребёнка
18.10.1926 ст.
Сын: Гафиуллин Максут Галеевич
Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна
Рождение ребёнка
22.12.1928
Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна
Смерть
23.02.1972
поселок Текстильщик город Калининград Московской области