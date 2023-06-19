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Гафиуллин Минигали Гафиуллович

Место рождения

Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.08.1897

Дата смерти

23.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1897

Отец: Гафиулла Ибатуллович

Мать: Фатима Мухамедьяровна

Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гафиуллин Салих Галеевич

Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна

Рождение ребёнка
13.09.1924

Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич

Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна

Рождение ребёнка
18.10.1926 ст.

Сын: Гафиуллин Максут Галеевич

Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна

Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Гафиуллин Асхат Галеевич

Мать ребёнка: Гафиуллина Хадича Замалютдиновна

Смерть
23.02.1972
поселок Текстильщик город Калининград Московской области