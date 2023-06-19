Усанова (Платонова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937
Отец: Платонов Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Роддом им. Г.Л. Грауэрмана на слуху у москвичей. Когда наименование роддома озвучивают, память сразу ассоциирует его с известным и сейчас уже историческим роддомом на Новом Арбате. Считалось, что роди... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1962
Дочь: Лопатина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Усанов Владимир Григорьевич