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Усанова (Платонова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937

Отец: Платонов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Роддом им. Г.Л. Грауэрмана на слуху у москвичей. Когда наименование роддома озвучивают, память сразу ассоциирует его с известным и сейчас уже историческим роддомом на Новом Арбате. Считалось, что роди... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1962

Дочь: Лопатина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Усанов Владимир Григорьевич