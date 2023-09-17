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Трусилкина Лесниченко Любовь Егоровна
Трусилкина Лесниченко Любовь Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
Лесниченко Егор Михайлович
1915 г.р.
Мать
Лесниченко Удовыдченко Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Лесниченко Егор Михайлович
Мать:
Лесниченко Удовыдченко Лидия
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