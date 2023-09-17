Трусилкина Лесниченко Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусилкина Лесниченко Любовь Егоровна

Трусилкина Лесниченко Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Лесниченко Егор Михайлович

Мать: Лесниченко Удовыдченко Лидия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close