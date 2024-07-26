Голубев Андрей Васильевич
Место рожденияДуравино, Грязовецкий уезд, Вологодская губ.
Дата рождения18.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878
Дуравино, Грязовецкий уезд, Вологодская губ.
Бракосочетание
09.11.1903
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Губина (Голубева) Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Голубева (Серова) Екатерина Арсентьева
Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно