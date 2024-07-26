Голубев Андрей Васильевич 18.02.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Андрей Васильевич

Голубев Андрей Васильевич

Место рождения

Дуравино, Грязовецкий уезд, Вологодская губ.

Дата рождения

18.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878

Отец: Голубев Василий Андреевич

Мать: Голубева (Баталова) Мария Яковлевна

Дуравино, Грязовецкий уезд, Вологодская губ.
Бракосочетание
09.11.1903

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Губина (Голубева) Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Голубева (Серова) Екатерина Арсентьева

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.