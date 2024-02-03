Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дмитрий Вуколович

Отец ребёнка: Вукол Карпов

Рождение ребёнка
08.02.1822

Сын: Ефим Вуколович

Отец ребёнка: Вукол Карпов

Рождение ребёнка
10.01.1828 ст.

Сын: Антон Вуколович

Отец ребёнка: Вукол Карпов

Дмитриково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Мк лист 95. Мать Елена Андреевна, отец Вукол Карпов. Восприемник крестьянский сын отрок Григорий Игнатьев
Смерть
Неизвестно
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