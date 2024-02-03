Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дмитрий Вуколович
Отец ребёнка: Вукол Карпов
Рождение ребёнка
08.02.1822
Сын: Ефим Вуколович
Отец ребёнка: Вукол Карпов
Рождение ребёнка
10.01.1828 ст.
Сын: Антон Вуколович
Отец ребёнка: Вукол Карпов
Дмитриково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Мк лист 95. Мать Елена Андреевна, отец Вукол Карпов. Восприемник крестьянский сын отрок Григорий Игнатьев
Смерть
Неизвестно