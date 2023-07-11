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Богданова Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Рыбинская Анна Егоровна

Отец ребёнка: Богданов Егор Панкратович

Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.

Сын: Богданов Павел Егорович

Отец ребёнка: Богданов Егор Панкратович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Егор Панкратович

Смерть
Неизвестно