Богданова Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Рыбинская Анна Егоровна
Отец ребёнка: Богданов Егор Панкратович
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Богданов Егор Панкратович
Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно