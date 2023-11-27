Буланов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1908

Сын: Буланов Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишикина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буланов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буланов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно
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