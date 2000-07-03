Косолапов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапов Валерий Викторович

Косолапов Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1964

Дата смерти

03.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна

Смерть
03.07.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close