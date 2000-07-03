Косолапов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1964
Дата смерти03.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Косолапова - Авдонина Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2000