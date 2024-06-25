Малышенко (Браташева) Анастасия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения13.12.1913
Дата смерти20.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышенко Иван Карпович
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.01.1942
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.06.1952
Рождение ребёнка
14.09.1952
Дочь: Иванова (Малышенко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Малышенко Иван Карпович
Смерть
20.05.1977