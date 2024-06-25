Малышенко (Браташева) Анастасия Кирилловна 13.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышенко (Браташева) Анастасия Кирилловна

Место рождения

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

13.12.1913

Дата смерти

20.05.1977

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1904 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913

Отец: Браташев Кирилл Тимофеевич

Мать: Браташева Матрона Трофимовна

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышенко Иван Карпович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
02.01.1942

Муж: скрыто настройками приватности

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
13.06.1952

Муж: Малышенко Иван Карпович

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.09.1952

Дочь: Иванова (Малышенко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Малышенко Иван Карпович

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
20.05.1977
Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

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