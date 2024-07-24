Степанов Родион Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1978
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1907
Мать ребёнка: (Макарова) Параскева Макаровна
Рождение
02.11.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно