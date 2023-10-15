Жиглявский Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиглявский Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1977

Сын: Жиглявский Александр Юриевич

Мать ребёнка: Жиглявская Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Юриевна

Мать ребёнка: Жиглявская Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиглявская Антонина Петровна

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