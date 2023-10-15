Жиглявский Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1977
Сын: Жиглявский Александр Юриевич
Мать ребёнка: Жиглявская Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Юриевна
Мать ребёнка: Жиглявская Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно