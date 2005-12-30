Удовенко (Канева) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко (Канева) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1933

Дата смерти

30.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1963

Сын: Удовенко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовенко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Петрович

Смерть
30.12.2005
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