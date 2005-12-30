Удовенко (Канева) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1933
Дата смерти30.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1963
Сын: Удовенко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удовенко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Петрович
Смерть
30.12.2005