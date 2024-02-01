Константинова (Дивакова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1972
Дочь: Сафонова Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Константинов Валентин Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1973
Дочь: Быкова Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Константинов Валентин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно