Константинова (Дивакова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова (Дивакова) Галина Ивановна

Константинова (Дивакова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1972

Дочь: Сафонова Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Константинов Валентин Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1973

Дочь: Быкова Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Константинов Валентин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Валентин Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close