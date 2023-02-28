Петухов Карп Назарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Марфа Карповна
Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Терентий Карпович
Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно