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Петухов Карп Назарович

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Место рождения

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петухова Анастасия Назарьевна

Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Марфа Карповна

Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Терентий Карпович

Мать ребёнка: Петухова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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