Татарко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Татарко Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Зинаида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Фёдоровна

Смерть
1942