Татарко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Татарко Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Зинаида Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Фёдоровна
Смерть
1942