Септ Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Септ Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Григорьевич

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