Даянов Фарит Профессор Валеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даянов Фарит Профессор Валеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1934

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Даянов Вялиулла

Мать: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
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