Гавринёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1975
Сын: Гавринёв Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Гавринёва Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
18.05.1977
Сын: Гавринёв Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гавринёва Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно