Гавринёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавринёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1975

Сын: Гавринёв Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Гавринёва Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
18.05.1977

Сын: Гавринёв Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гавринёва Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавринёва Валентина Григорьевна

Смерть
Неизвестно