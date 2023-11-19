Ковалов Степан Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалов Степан Эммануилович

Ковалов Степан Эммануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1930

Сын: Ковалов Василий Степанович

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

республика Молдавия, Комратский район,с.Кирсово
Рождение ребёнка
04.04.1950

Дочь: Станева Мария Степановна

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

село Кирсово, Комратский район,Молдова
Рождение ребёнка
03.01.1953

Дочь: Ковалова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
09.10.1955

Дочь: Ковалова Степанида Степановна

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
10.04.1958

Дочь: Басс Александра Степановна

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
11.07.1960

Дочь: Сиркели Вера Степановна

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалов Федор Степанович

Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close