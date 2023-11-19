Ковалов Степан Эммануилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1930
Сын: Ковалов Василий Степанович
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
республика Молдавия, Комратский район,с.Кирсово
Рождение ребёнка
04.04.1950
Дочь: Станева Мария Степановна
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
село Кирсово, Комратский район,Молдова
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Ковалова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
09.10.1955
Дочь: Ковалова Степанида Степановна
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
10.04.1958
Дочь: Басс Александра Степановна
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
11.07.1960
Дочь: Сиркели Вера Степановна
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно