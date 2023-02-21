Seibel Charlotte
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Margarethe
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1820
Сын: Seibel Karl
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Johanna Margaretha
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Krilis
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1828
Сын: Seibel Heinrich
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Charlotte
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ?
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1833
Сын: Seibel Jorich
Отец ребёнка: Seibel Ludwig
Kaltschinowka
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Seibel Ludwig
Смерть
Неизвестно