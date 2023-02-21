Seibel Charlotte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seibel Charlotte

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

1818 г.р.
1820 г.р.
1822 г.р.
1826 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Margarethe

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1820

Сын: Seibel Karl

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Johanna Margaretha

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Krilis

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1828

Сын: Seibel Heinrich

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Charlotte

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1832

Дочь: ?

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Рождение ребёнка
1833

Сын: Seibel Jorich

Отец ребёнка: Seibel Ludwig

Kaltschinowka
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Seibel Ludwig

Смерть
Неизвестно
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