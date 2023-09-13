Заротиади Константин Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаротиади Константин Пантелеевич

Заротиади Константин Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заротиади Пантелей Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1973

Сын: Заротиади Пантелей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заротиади Медея Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close