Заротиади Константин Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заротиади Пантелей Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1973
Сын: Заротиади Пантелей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заротиади Медея Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно