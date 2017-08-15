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Николаев Станислав Александрович
Николаев Станислав Александрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.08.2017
Пол
Мужской
Отец
Николаев Александр Станиславович
1982 г.р.
Мать
Николаева Вера Михайловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2017
Отец:
Николаев Александр Станиславович
Мать:
Николаева Вера Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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