Саламатова Клавдия Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартемьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матросова Евдокия Андрониковна
Отец ребёнка: Андроник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андроник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саламатов Ефим Макарович