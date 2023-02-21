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Болотов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1982

Сын: Болотов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1985

Сын: Болотов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
09.10.1990

Дочь: Абашева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Галина Михайловна

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