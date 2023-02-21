Болотов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1982
Сын: Болотов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1985
Сын: Болотов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
09.10.1990
Дочь: Абашева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Болотова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно