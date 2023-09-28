Батманова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батманова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Батманов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Батманов Петр

Рождение ребёнка
10.01.1946

Дочь: Зернова Нина Петровна

Отец ребёнка: Батманов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портнова Мария (Маня) Петровна

Отец ребёнка: Батманов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батманов Петр

Смерть
Неизвестно
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