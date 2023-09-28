Батманова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1929
Сын: Батманов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Батманов Петр
Рождение ребёнка
10.01.1946
Дочь: Зернова Нина Петровна
Отец ребёнка: Батманов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портнова Мария (Маня) Петровна
Отец ребёнка: Батманов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батманов Петр
Смерть
Неизвестно