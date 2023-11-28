Красильникова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Красильников Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Красильникова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Красильников Иван Ефимович
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Красильникова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Красильникова Стефанида Ефимовна
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Красильникова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Красильникова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно