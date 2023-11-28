Красильникова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Красильников Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Красильникова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1841

Сын: Красильников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Красильникова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красильникова Стефанида Ефимовна

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Красильникова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Красильникова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Красильников Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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