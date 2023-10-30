Мухин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Сергей Михайлович

Мухин Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.03.1927

Дата смерти

07.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1927

Отец: Мухин Михаил Петрович

Мать: Мухина Мария Яковлевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Ф 824 оп 4 д 269 л 77
Рождение ребёнка
26.12.1950

Сын: Мухин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мухина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
14.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Людмила Алексеевна

Смерть
07.06.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close