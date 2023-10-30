Мухин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1927
Дата смерти07.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1927
Отец: Мухин Михаил Петрович
Мать: Мухина Мария Яковлевна
Ф 824 оп 4 д 269 л 77
Рождение ребёнка
26.12.1950
Сын: Мухин Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Мухина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1989