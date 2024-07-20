Файзуллина Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзуллин Нутфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нутфуллин Шаймухамет Нутфуллович
Отец ребёнка: Файзуллин Нутфулла
Уктеево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно