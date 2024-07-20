Файзуллина Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзуллин Нутфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нутфуллин Шаймухамет Нутфуллович

Отец ребёнка: Файзуллин Нутфулла

Уктеево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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