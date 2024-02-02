Горемыкин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горемыкин Борис Михайлович

Мать: Горемыкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Сын 2 Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Сын 1 Александрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Минский район, Северное кладбище
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