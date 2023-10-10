Юхова Акулина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вострякова Меланья Игнатьева
Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Рождение ребёнка
1772
Сын: Юхов Степан Игнатьев
Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Рождение ребёнка
1776
Сын: Юхов Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юхов Захар Игнатьев
Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно