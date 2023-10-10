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Юхова Акулина Никифорова

Место рождения

Кашино, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Вострякова Меланья Игнатьева

Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Вьюхов Леонтий Игнатьев

Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Юхов Степан Игнатьев

Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Юхов Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Юхов Захар Игнатьев

Отец ребёнка: Юхов Игнатий Кондратьев Андреев ?

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
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