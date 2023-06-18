Харитон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1845 ст.

Жена: Агриппина Ивановна

По жениху: помещицы Анна Михайловой Семенской деревни Киевки крестьяне Иван Леонтьев и Михаил Амвросиев. Той же помещицы Семенской деревни Опочна крестьяне Назар Амвросимов и деревни Киевки Василий Ге... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сальцево, Ясенская волость, Порховский уезд, Псковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киевка, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно