Харитон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1845 ст.
Жена: Агриппина Ивановна
По жениху: помещицы Анна Михайловой Семенской деревни Киевки крестьяне Иван Леонтьев и Михаил Амвросиев. Той же помещицы Семенской деревни Опочна крестьяне Назар Амвросимов и деревни Киевки Василий Ге... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сальцево, Ясенская волость, Порховский уезд, Псковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киевка, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно