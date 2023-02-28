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Поткин Леонид Иванович

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Место рождения

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Поткин Иван Петрович

Мать: Поткина Елизавета Павловна

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1960

Сын: Поткин Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Поткина Тамара Ивановна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.1973

Дочь: Смирнова Наталия Леонидовна

Мать ребёнка: Поткина Тамара Ивановна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поткина Тамара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поткина Тамара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
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