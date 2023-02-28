Поткин Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Поткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1960
Сын: Поткин Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Поткина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1973
Дочь: Смирнова Наталия Леонидовна
Мать ребёнка: Поткина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поткина Тамара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поткина Тамара Ивановна
Место жительства
Неизвестно