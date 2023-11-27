Инусов Магомедрасул Набигулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инусов Магомедрасул Набигулаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Инусов Набигула Магомедович

Мать: Инусова Хадижат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инусов Асадулла Магомедрасулович

Мать ребёнка: Инусова Хадижат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инусова Ясмина Магомедрасуловна

Мать ребёнка: Инусова Хадижат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инусова Патимат Магомедрасуловна

Мать ребёнка: Инусова Хадижат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инусова Хадижат

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