Дронова (Столярова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Столярова) Нина Михайловна

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Место рождения

Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.12.1923

Дата смерти

01.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1923

Отец: Столяров Михаил Алексеевич

Мать: Столярова Мария Ивановна

Красинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.02.1947

Муж: Дронов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Дронов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1949

Дочь: Дронова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1957

Дочь: Дронова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.06.2014
Москва, город федерального значения Москва