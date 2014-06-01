Дронова (Столярова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1923
Дата смерти01.06.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1923
Бракосочетание
20.02.1947
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Дронов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.1949
Дочь: Дронова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1957
Дочь: Дронова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Сергеевич
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.06.2014