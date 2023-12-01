Иванова (Дмитриева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Дмитриева) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Николай Дмитриевич

Мать: Дмитриева Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузунова Вера Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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