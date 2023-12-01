Иванова (Дмитриева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузунова Вера Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно