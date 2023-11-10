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Бирюк Василий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Бирюк Семен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бирюк Иван Васильев

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бирюков Никон Васильев

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Евдокия Михайлова

Смерть
1820
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