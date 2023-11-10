Бирюк Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Бирюк Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бирюк Иван Васильев
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820