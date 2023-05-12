Олейник (Матовникова) МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962
Бракосочетание
1985
Рождение ребёнка
25.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
г.Москва
Рождение ребёнка
04.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
г.Москва
Развод
2006