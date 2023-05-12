Олейник (Матовникова) МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 30.06.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейник (Матовникова) МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1962

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962

Отец: Матовников АЛЕКСЕЙ ФОМИЧ

Мать: Матовникова (Колесникова) ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
1985

Муж: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Рождение ребёнка
25.12.1986

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Отец ребёнка: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

г.Москва
Рождение ребёнка
04.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

г.Москва
Развод
2006

Муж: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

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