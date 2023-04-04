(Хадис) Дора
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1909
Дата смерти18.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909
Отец: Адас (хадис) Беньямин
Мать: Рейзел (Роза)
Бракосочетание
06.09.1933
Муж: Фишбарг Хулио (Юлио)
Супруг(-а): Dora Hadis
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фишбарг Хулио (Юлио)
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фишбарг Хулио (Юлио)
Смерть
18.06.1961