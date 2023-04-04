(Хадис) Дора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хадис) Дора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1909

Дата смерти

18.06.1961

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1909

Отец: Адас (хадис) Беньямин

Мать: Рейзел (Роза)

Бракосочетание
06.09.1933

Муж: Фишбарг Хулио (Юлио)

Супруг(-а): Dora Hadis
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фишбарг Хулио (Юлио)

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фишбарг Хулио (Юлио)

Смерть
18.06.1961