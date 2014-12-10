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Куприянов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2014

Отец: Куприянов Анатолий Владимирович

Мать: Куприянова Анна Александровна

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