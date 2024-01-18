Золотов Иван Иванович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Дата рождения11.06.1921
Дата смерти24.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1921
Отец: Золотов Иван Андреевич
Мать: Золотова Мария Егоровна
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Смерть
24.06.1922
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи