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Золотов Иван Иванович

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи

Дата рождения

11.06.1921

Дата смерти

24.06.1922

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1921

Отец: Золотов Иван Андреевич

Мать: Золотова Мария Егоровна

Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Смерть
24.06.1922
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
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