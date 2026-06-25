Терешин Александр Алексеевич
мужской, родился 13.06.1930, Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 29.06.2000
ОтецТерешин Алексей Петрович26.02.1908 ст. г.р.
МатьТерешина (Крайнова) Анастасия Павловна12.10.1911 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1930
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
29.06.2000
Похороны
После 29.06.2000
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область