Терешин Александр Алексеевич 13.06.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Терешин Александр Алексеевич

Автор
СС
Сорокин С.

мужской, родился 13.06.1930, Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 29.06.2000

Отец
Терешин Алексей Петрович26.02.1908 ст. г.р.
Мать
Терешина (Крайнова) Анастасия Павловна12.10.1911 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1930

Отец: Терешин Алексей Петрович

Мать: Терешина (Крайнова) Анастасия Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
29.06.2000

Похороны
После 29.06.2000
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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