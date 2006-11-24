Калинина (Бачило) Марина (Мария) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Бачило) Марина (Мария) Васильевна

Калинина (Бачило) Марина (Мария) Васильевна

Место рождения

Лешница, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

10.05.1938

Дата смерти

24.11.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938

Отец: Бачило Василий Федорович

Мать: Бачило Ольга Матвеевна

Лешница, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
31.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Виктор Григорьевич

Арташат, Община Арташат, Араратская область
Смерть
24.11.2006
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close