Калинина (Бачило) Марина (Мария) Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1938
Дата смерти24.11.2006
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938
Отец: Бачило Василий Федорович
Мать: Бачило Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
31.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Виктор Григорьевич
Арташат, Община Арташат, Араратская область
Смерть
24.11.2006
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания