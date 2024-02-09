Фелонюк Олег Петрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1967
Отец: Фелонюк Петр Федорович
Рождение ребёнка
29.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1993
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.1994
Дочь: Саввина Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1997
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.2000
Дочь: Морозова Ангелина Олеговна
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.2003
Дочь: Фелонюк Элеонора Олеговна
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.2005
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.2008
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.2010
Дочь: Фелонюк Амелия Олеговна
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.2013
Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна