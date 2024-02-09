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Фелонюк Олег Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1967

Отец: Фелонюк Петр Федорович

Мать: Фелонюк Галина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1993

Сын: Фелонюк Ефим Олегович

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.1994

Дочь: Саввина Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1997

Сын: Фелонюк Семен Олегович

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.2000

Дочь: Морозова Ангелина Олеговна

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.2003

Дочь: Фелонюк Элеонора Олеговна

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.2005

Сын: Фелонюк Егор Олегович

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.2008

Сын: Фелонюк Давид Олегович

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.2010

Дочь: Фелонюк Амелия Олеговна

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.2013

Сын: Фелонюк Назар Олегович

Мать ребёнка: Фелонюк Татьяна Николаевна

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