Гусев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Жаркова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Гусева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Гусева Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно