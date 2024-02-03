Гусев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Николай Васильевич

Гусев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Жаркова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Лидия Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Гусев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Лидия Ивановна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close