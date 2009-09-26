Венидиктов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенидиктов Владимир Павлович

Венидиктов Владимир Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1924

Дата смерти

26.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Снитко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
26.09.2009
Слобода, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close