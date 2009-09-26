Венидиктов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1924
Дата смерти26.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Снитко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
26.09.2009
Слобода, Руднянский муниципальный район, Смоленская область