Козлова Анстасия Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1902
Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Козлов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Козлова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович
Рождение ребёнка
05.08.1913
Сын: Козлов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно