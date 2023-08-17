Козлова Анстасия Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анстасия Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1902

Сын: Козлов Семён Георгиевич

Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Козлов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Козлова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Козлов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Козлов Георгий Миронович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Георгий Миронович

Смерть
Неизвестно
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