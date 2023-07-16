Черных Давыд Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1896
Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1896
Покровское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
село Покровское, Ординская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская империя Источник: фонд № 3, опись № 1, дело № 944 "Алфавитная книга учета переселенцев", лист № 170, строка № 50 ht... Показать все
Смерть
Неизвестно