Черных Давыд Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Давыд Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1896
Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
деревня Дубровка, Лебедская волость, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1896
Покровское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
село Покровское, Ординская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния, Российская империя Источник: фонд № 3, опись № 1, дело № 944 "Алфавитная книга учета переселенцев", лист № 170, строка № 50 ht... Показать все
Смерть
Неизвестно