Гыдова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гыдов Василий Васильевич
Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гыдов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно