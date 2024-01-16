Гыдова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыдова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гыдов Василий Васильевич

Шахово, Полтавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гыдов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гыдов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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